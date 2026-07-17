Visite libre : jardin avec vues, Les jardins de Quercy, Varen

Informations pratiques

Visite libre : jardin avec vues 19 et 20 septembre Les jardins de Quercy Tarn-et-Garonne

6€ par personne. 2€ pour les enfants de 4 à 13 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Une douzaine de jardins indépendants se dévoilent au fil du parcours. Séparés par des haies, ils conservent de belles ouvertures sur la campagne alentour.

Composés essentiellement de plantes vivaces, ces jardins sont cultivés sans produits chimiques. Les plantes les plus gourmandes en eau sont progressivement remplacées par des végétaux capables de résister aux sécheresses estivales.

L’objectif est avant tout d’intégrer harmonieusement le jardin dans son environnement rural. Des effets de surprise ponctuent la promenade, tandis que des jeux d’eau animent le parcours des visiteurs.

Les jardins de Quercy 1049 chemin de Quercy 82330 Verfeil sur Seye Varen 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie http://lesjardinsdequercy.fr Les jardins de Quercy, s’étendant sur un hectare de terrain en pente douce, se sont orientés ces dernières années vers la création de jardins thématiques de tailles différentes, souvent délimités par des haies.

Une dizaine de jardins sont à découvrir : le jardin blanc, le théâtre végétal, le jardin des cyprès, le jardin à l’anglaise, le jardin australien, le jardin intimiste, le jardin formel, le jardin indien, le cloître végétal, le labyrinthe, etc. Dans chaque jardin, vous trouverez des bancs et des sièges.

Aux jardins de Quercy, réputés pour leur fleurissement, les plantations sont agencées de manière à offrir des végétaux en fleurs de mai à septembre. Les vivaces y sont prédominantes, et vous pourrez observer de nombreuses variétés peu communes ainsi que des centaines de rosiers entourant de vastes pelouses bien entretenues. De Saint-Antonin-Noble-Val, direction Laguépie. De Villefranche-de-Rouergue, direction Verfeil. Fléchage rouge à partir de Varen et de Verfeil.

Une douzaine de jardins indépendants, séparés par des haies tout en conservant des ouvertures sur la campagne alentour.

©les jardins de Quercy