Visite libre et inédite de l’église de Saint-Vincent !, Église Saint-Vincent, Varen

Informations pratiques

Visite libre et inédite de l’église de Saint-Vincent ! 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

⛪ Visite libre de l’église Saint-Vincent

L’église de Saint-Vincent abrite de remarquables peintures murales du XVIIᵉ siècle.

Vous pourrez également y découvrir son histoire ainsi que son chemin de croix récemment restauré, témoignage émouvant de la dévotion populaire.

Église Saint-Vincent Varen, 82330 Varen, France Varen 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie Le prieuré bénédictin de Varen, mentionné dans un acte de 972, ne fut que tardivement rattaché à l’abbaye d’Aurillac. L’église fut reconstruite par les moines à la fin du XIe siècle.

⛪ Visite libre de l’église Saint-Vincent

© Commune de Varen