Visite libre et inédite de l’église de Saint-Vincent !, Église Saint-Vincent, Varen
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vincent · Varen
Informations pratiques
Visite libre et inédite de l’église de Saint-Vincent ! 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Tarn-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
⛪ Visite libre de l’église Saint-Vincent
L’église de Saint-Vincent abrite de remarquables peintures murales du XVIIᵉ siècle.
Vous pourrez également y découvrir son histoire ainsi que son chemin de croix récemment restauré, témoignage émouvant de la dévotion populaire.
Église Saint-Vincent Varen, 82330 Varen, France Varen 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie Le prieuré bénédictin de Varen, mentionné dans un acte de 972, ne fut que tardivement rattaché à l’abbaye d’Aurillac. L’église fut reconstruite par les moines à la fin du XIe siècle.
⛪ Visite libre de l’église Saint-Vincent
© Commune de Varen
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