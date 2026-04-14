Découvrez les jardins privés du Palais Saint-Firmin, Jardins du Palais Saint Firmin, Gordes

Découvrez les jardins privés du Palais Saint-Firmin 5 – 7 juin Jardins du Palais Saint Firmin Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Lors des week-ends des RDV au jardin, les jardins privés du Palais Saint-Firmin sont exceptionnellement ouverts! Complétant la visite des Caves, venez découvrir cet ensemble restauré par la famille Morand pendant plus de 40 ans!

Jardins du Palais Saint Firmin rue du belvédère 84220 Gordes Gordes 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 33661203644 http://www.caves-saint-firmin.com Gordes, village médiéval citadelle, a fait face au manque d’espace au sol par la mise en place d’une vie souterraine. Si les hommes vivaient en surface, l’artisanat s’est en revanche développé sous terre. Il existe ainsi un gigantesque réseau de caves, parfois plus impressionnant que les maisons situées au-dessus. C’est un exemple remarquable de l’harmonie entre des constructions de pierre et la roche creusée par l’homme.

Après quarante années de déblaiement, une partie de ce réseau renait sous le Palais Saint Firmin, grande maison Renaissance. Elle abrite les traces d’un ensemble ancien, destiné notamment à la fabrication de l’huile d’olive. Les travaux nécessités par le souhait des propriétaires de faire partager et vivre ce patrimoine exceptionnel, ont constitué un défi aussi important que celui de le faire renaître.

Les jardins en terrasses, bordées d’oliviers en topiaire, de lavandes et de végétaux méditerranéens, sont accessibles par les caves du Palais Saint Firmin, semi troglodytes, inscrites au titre des Monuments Historiques. Cet ensemble de caves ainsi que des grottes témoignent de l’activité artisanale de Gordes au Moyen Âge.

Les jardins, propriété privée au-dessus des Caves, sont ouverts exceptionnellement pendant les Rendez-vous au jardin. gratuit pour les visiteurs des caves, 6€ pour la seule visite des jardins, gratuit/enfants et étudiants / boutique / caves du Palais Saint Firmin MH

Lors des week-ends des RDV au jardin, les jardins privés du Palais Saint-Firmin sont exceptionnellement ouverts! Complétant la visite des Caves, venez découvrir cet ensemble restauré par la famille…

©cavesdupalaissaintfirmin