Découvrez les peintures de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Casseneuil à la lampe torche, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Casseneuil

Informations pratiques

Découvrez les peintures de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Casseneuil à la lampe torche Samedi 19 septembre, 20h00 Église Saint-Pierre-Saint-Paul Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Et si l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Casseneuil révélait ses secrets à la tombée de la nuit, à la lueur d’une lampe torche ? Venez découvrir et admirer ses voûtes ornées de magnifiques peintures médiévales !

Église Saint-Pierre-Saint-Paul Le bourg, 47440 Casseneuil Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 41 13 33 Datant en partie du XIIIe siècle, l’église a beaucoup évoluée au cours du temps. Après une campagne de travaux importante au XVe siècle, l’abside du chœur s’est effondrée au XVIIe siècle, ce qui explique qu’elle possède aujourd’hui un chevet plat inhabituel.

De magnifiques peintures murales et fresques (XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles) ornent les murs et les plafonds du chœur actuel. Daté du XVIe siècle, le cycle historié des voûtes de la travée orientale est le plus important. Philosophes, sages, prophètes et anges accompagnés de phylactères sont représentés tandis qu’au centre trône le Christ en gloire, entouré du Tétramorphe. Les inscriptions portées sur les phylactères sont extraites d’un ouvrage d’Ars moriendi, « L’art et la science de bien vivre et bien mourir », imprimé vers 1530. On invite ainsi les fidèles à mener une vie simple et modeste afin de « réussir » leur mort ! Sur le mur nord du bas-côté nord, on distingue d’ailleurs deux personnages agenouillés : il s’agit de Jean de Pellegrue et de sa mère Françoise Valens, héritière de la seigneurie de Casseneuil. Ce sont les donateurs qui ont permis de réaliser ce cycle peint.

Et si l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Casseneuil révélait ses secrets à la tombée de la nuit, à la lueur d’une lampe torche ? Venez découvrir et admirer ses voûtes ornées de magnifiques !…

©CAGV, Pays d’art et d’histoire