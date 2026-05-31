Visite guidée du moulin de Beaujeau, Moulin de Beaujeau, Casseneuil

Visite guidée du moulin de Beaujeau 19 et 20 septembre Moulin de Beaujeau Lot-et-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Moulin à eau produisant à l’origine de la farine et de l’huile de noix, il est transformé en 1917, à la suite d’un incendie, en scierie fonctionnant avec ses mécanismes d’époque. On y découvre notamment quatre rouets à cuve et une turbine Francis de 25 chevaux. Une génératrice de 110 volts a également été installée pour assurer l’éclairage du site.

La visite comprend aussi trois ateliers : forge, affûtage et menuiserie.

Visite libre des abords du moulin. Parking sur place et possibilité de pique-nique.

Moulin de Beaujeau 948 route du Lédat, 47440 Casseneuil Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0667479499 Moulin à eau produisant à l’origine de la farine et de l’huile de noix. Reconditionné à partir de 1917 suite à incendie, en scierie fonctionnant avec les mécanismes d’époque (4 roués à cuve et 1 turbine de 25 ch). Une génératrice en 110 volts est installée pour l’éclairage du site.

Se visite également trois ateliers de forge, affûtage et menuiserie. Présence d’un parking sur site

Moulin à eau produisant à l’origine de la farine et de l’huile de noix, il est transformé en 1917, à la suite d’un incendie, en scierie fonctionnant avec ses mécanismes d’époque. On y découvre quatre…

©Christophe Astié