APERO CONCERT Domaine Lou Gaillot Casseneuil
APERO CONCERT Domaine Lou Gaillot Casseneuil mercredi 22 juillet 2026.
Casseneuil
APERO CONCERT
Domaine Lou Gaillot 1335 route de Bias Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Apéro-concert avec le groupe les Brigadiers ambiance pop rock.
Bar à vin, assiette fromages et charcuterie. .
Domaine Lou Gaillot 1335 route de Bias Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 04 66 lougaillot@wanadoo.fr
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English : APERO CONCERT
L’événement APERO CONCERT Casseneuil a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée du Lot et Garonne