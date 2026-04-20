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APERO CONCERT Domaine Lou Gaillot Casseneuil

APERO CONCERT Domaine Lou Gaillot Casseneuil mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Domaine Lou Gaillot

Adresse : 1335 route de Bias

Ville : 47440 Casseneuil

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Casseneuil

APERO CONCERT

Domaine Lou Gaillot 1335 route de Bias Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Apéro-concert avec le groupe les Brigadiers ambiance pop rock.
Bar à vin, assiette fromages et charcuterie.   .

Domaine Lou Gaillot 1335 route de Bias Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 04 66  lougaillot@wanadoo.fr

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English : APERO CONCERT

L’événement APERO CONCERT Casseneuil a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée du Lot et Garonne

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