Festival Lyrique Voyage Virtuose 2026 Salle Yves Duclos Casseneuil
mardi 11 août 2026 · Salle Yves Duclos · Casseneuil
Informations pratiques
Casseneuil
Festival Lyrique Voyage Virtuose 2026
Salle Yves Duclos Chemin de Pascalet Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11 22:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Un virtuose du violon entre classique et jazz
Le violoniste virtuose Nicolas Dautricourt vous invite à un voyage musical entre les grandes pages du répertoire classique et les univers du jazz. La première partie met à l’honneur les œuvres brillantes inspirées de l’opéra, notamment celles de Sarasate et d’autres grands compositeurs qui ont su faire chanter le violon comme une voix humaine. En seconde partie, place à l’improvisation et au swing avec un hommage aux légendes du jazz européen, de Stéphane Grappelli à Michel Petrucciani. Une soirée placée sous le signe de la virtuosité, de l’émotion et de la liberté musicale. .
Salle Yves Duclos Chemin de Pascalet Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 94 30 16
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English :
A violin virtuoso who bridges the gap between classical and jazz
L’événement Festival Lyrique Voyage Virtuose 2026 Casseneuil a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée du Lot et Garonne
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