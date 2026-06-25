Les peintures à la lampe torche Casseneuil
vendredi 14 août 2026 · Casseneuil
Informations pratiques
Casseneuil
Les peintures à la lampe torche
église Saint-Pierre-SaInt-Paul Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 22:15:00
Date(s) :
2026-08-14
Et si l’église Saint-Pierre-Saint-Paul vous révélait ses secrets à la tombée de la nuit, à la lueur d’une lampe torche ? Venez découvrir et admirer ses voûtes ornées de magnifiques peintures médiévales !
Réservation conseillé. .
église Saint-Pierre-SaInt-Paul Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Les peintures à la lampe torche
L’événement Les peintures à la lampe torche Casseneuil a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
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