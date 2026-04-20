Apéro concert Domaine Lou Gaillot Casseneuil
Apéro concert Domaine Lou Gaillot Casseneuil mardi 4 août 2026.
Casseneuil
Apéro concert
Domaine Lou Gaillot 1335 Route de Bias Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Concert LOULA B, duo pop électro porté par une voix féminine envoutante. Bar à vin, assiette fromages et charcuterie.
Sur réservation. .
Domaine Lou Gaillot 1335 Route de Bias Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 04 66 lougaillot@wanadoo.fr
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English : Apéro concert
L’événement Apéro concert Casseneuil a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée du Lot et Garonne