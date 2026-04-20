Apéro concert Domaine Lou Gaillot Casseneuil

Casseneuil

Apéro concert

Domaine Lou Gaillot 1335 Route de Bias Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Concert LOULA B, duo pop électro porté par une voix féminine envoutante. Bar à vin, assiette fromages et charcuterie.

Sur réservation. .

Domaine Lou Gaillot 1335 Route de Bias Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 04 66 lougaillot@wanadoo.fr

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English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Casseneuil a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée du Lot et Garonne