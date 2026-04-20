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Apéro concert Domaine Lou Gaillot Casseneuil

Apéro concert Domaine Lou Gaillot Casseneuil mardi 4 août 2026.

Lieu : Domaine Lou Gaillot

Adresse : 1335 Route de Bias

Ville : 47440 Casseneuil

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Casseneuil

Apéro concert

Domaine Lou Gaillot 1335 Route de Bias Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Concert LOULA B, duo pop électro porté par une voix féminine envoutante. Bar à vin, assiette fromages et charcuterie.
Sur réservation.   .

Domaine Lou Gaillot 1335 Route de Bias Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 04 66  lougaillot@wanadoo.fr

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English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Casseneuil a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée du Lot et Garonne

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