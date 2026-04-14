Visite guidée du Moulin de Beaujeau, Moulin de Beaujeau, Casseneuil
Visite guidée du Moulin de Beaujeau, Moulin de Beaujeau, Casseneuil vendredi 26 juin 2026.
Visite guidée du Moulin de Beaujeau 26 – 28 juin Moulin de Beaujeau Lot-et-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Nous vous proposons une visite guidée du moulin de la scierie et des ateliers attenants (forge, affûtage, menuiserie). Un rouet et la turbine seront actionnés pour l’évennement ainsi que la génératrice en 110volts permettant l’éclairage du site.
Visite libre des alentours, possibilité parking et picnic sur place.
Moulin de Beaujeau 948 route du Lédat 47440 CASSENEUIL Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jasbt47@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 67 47 94 99 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 21 29 19 36 »}]
Moulin à eau/scierie comprenant 4 rouets à cuve et une turbine Francis moulin à eau scierie
Christophe Astié
À voir aussi à Casseneuil (Lot-et-Garonne)
- Ferme ouverte Bio Domaine Lou Gaillot Casseneuil 11 juin 2026
- APERO CONCERT Domaine Lou Gaillot Casseneuil 22 juillet 2026
- Apéro concert Domaine Lou Gaillot Casseneuil 4 août 2026