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Visite guidée du Moulin de Beaujeau, Moulin de Beaujeau, Casseneuil

Visite guidée du Moulin de Beaujeau, Moulin de Beaujeau, Casseneuil

Visite guidée du Moulin de Beaujeau, Moulin de Beaujeau, Casseneuil vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Moulin de Beaujeau

Adresse : 948 route du Lédat 47440 CASSENEUIL

Ville : 47440 Casseneuil

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Visite guidée du Moulin de Beaujeau 26 – 28 juin Moulin de Beaujeau Lot-et-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Nous vous proposons une visite guidée du moulin de la scierie et des ateliers attenants (forge, affûtage, menuiserie). Un rouet et la turbine seront actionnés pour l’évennement ainsi que la génératrice en 110volts permettant l’éclairage du site.
Visite libre des alentours, possibilité parking et picnic sur place.

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Moulin à eau/scierie comprenant 4 rouets à cuve et une turbine Francis moulin à eau scierie

Christophe Astié

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