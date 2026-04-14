Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ferme ouverte Bio Domaine Lou Gaillot Casseneuil

Ferme ouverte Bio Domaine Lou Gaillot Casseneuil

Ferme ouverte Bio Domaine Lou Gaillot Casseneuil jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Domaine Lou Gaillot

Adresse : 1335 Route de Bias

Ville : 47440 Casseneuil

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Casseneuil

Ferme ouverte Bio

Domaine Lou Gaillot 1335 Route de Bias Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 17:00:00
fin : 2026-06-11 22:30:00

Date(s) :
2026-06-11

17h visite de la ferme viticole.
19h 22h30 concert folk, restauration, boisson et marché de producteurs bio.   .

Domaine Lou Gaillot 1335 Route de Bias Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 26 46 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ferme ouverte Bio

L’événement Ferme ouverte Bio Casseneuil a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne

À voir aussi à Casseneuil (Lot-et-Garonne)