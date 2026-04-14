Ferme ouverte Bio Domaine Lou Gaillot Casseneuil
Ferme ouverte Bio Domaine Lou Gaillot Casseneuil jeudi 11 juin 2026.
Casseneuil
Ferme ouverte Bio
Domaine Lou Gaillot 1335 Route de Bias Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 17:00:00
fin : 2026-06-11 22:30:00
Date(s) :
2026-06-11
17h visite de la ferme viticole.
19h 22h30 concert folk, restauration, boisson et marché de producteurs bio. .
Domaine Lou Gaillot 1335 Route de Bias Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 26 46 08
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English : Ferme ouverte Bio
L’événement Ferme ouverte Bio Casseneuil a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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