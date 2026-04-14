Ferme ouverte Bio Domaine Lou Gaillot Casseneuil

Casseneuil

Ferme ouverte Bio

Domaine Lou Gaillot 1335 Route de Bias Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 17:00:00

fin : 2026-06-11 22:30:00

Date(s) :

2026-06-11

17h visite de la ferme viticole.

19h 22h30 concert folk, restauration, boisson et marché de producteurs bio. .

Domaine Lou Gaillot 1335 Route de Bias Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 26 46 08

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English : Ferme ouverte Bio

L’événement Ferme ouverte Bio Casseneuil a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne