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Ferme ouverte bio, Domaine lou Gaillot 47440 Casseneuil, Casseneuil

Ferme ouverte bio, Domaine lou Gaillot 47440 Casseneuil, Casseneuil

Ferme ouverte bio, Domaine lou Gaillot 47440 Casseneuil, Casseneuil jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Domaine lou Gaillot 47440 Casseneuil

Adresse : 1334 ROUTE DE BIAS 47440 CASSENEUIL

Ville : 47440 Casseneuil

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Ferme ouverte bio Jeudi 11 juin, 17h00 Domaine lou Gaillot 47440 Casseneuil Lot-et-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T17:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T17:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:30:00+02:00

– Visite d’exploitation viticole bio (17h)
Début des festivités à partir de 19h :
– Concert
– Restauration
– Buvette
– Marché paysan

Domaine lou Gaillot 47440 Casseneuil 1334 ROUTE DE BIAS 47440 CASSENEUIL Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Visite, concert, restauration, buvette et marché paysan : le tout BIO ! concert guinguette

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