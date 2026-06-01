Ferme ouverte bio, Domaine lou Gaillot 47440 Casseneuil, Casseneuil
Ferme ouverte bio, Domaine lou Gaillot 47440 Casseneuil, Casseneuil jeudi 11 juin 2026.
Ferme ouverte bio Jeudi 11 juin, 17h00 Domaine lou Gaillot 47440 Casseneuil Lot-et-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T17:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T17:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:30:00+02:00
– Visite d’exploitation viticole bio (17h)
Début des festivités à partir de 19h :
– Concert
– Restauration
– Buvette
– Marché paysan
Domaine lou Gaillot 47440 Casseneuil 1334 ROUTE DE BIAS 47440 CASSENEUIL Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Visite, concert, restauration, buvette et marché paysan : le tout BIO ! concert guinguette
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