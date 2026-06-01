Ferme ouverte bio, Domaine lou Gaillot 47440 Casseneuil, Casseneuil

Ferme ouverte bio Jeudi 11 juin, 17h00 Domaine lou Gaillot 47440 Casseneuil Lot-et-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T17:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T17:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:30:00+02:00

– Visite d’exploitation viticole bio (17h)

Début des festivités à partir de 19h :

– Concert

– Restauration

– Buvette

– Marché paysan

Domaine lou Gaillot 47440 Casseneuil 1334 ROUTE DE BIAS 47440 CASSENEUIL Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Visite, concert, restauration, buvette et marché paysan : le tout BIO ! concert guinguette