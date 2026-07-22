Festival Lyrique Les plus Grands Succès de la Comédie Musicale 2026 Salle Yves Duclos Casseneuil
jeudi 13 août 2026 · Salle Yves Duclos · Casseneuil
Informations pratiques
Casseneuil
Festival Lyrique Les plus Grands Succès de la Comédie Musicale 2026
Salle Yves Duclos Chemin de Pascalet Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
De Paris à Broadway
Des grands classiques de Broadway aux incontournables de la scène française, ce concert célèbre les plus belles pages de la comédie musicale. Interprétés par une troupe de chanteurs et comédiens passionnés, ces airs devenus légendaires vous feront voyager à travers les univers de West Side Story, Les Misérables, Le Fantôme de l’Opéra, Starmania, Notre-Dame de Paris et bien d’autres encore.
Entre émotions, énergie et spectacle, cette soirée met à l’honneur un répertoire qui rassemble toutes les générations. Accompagnée d’une création vidéo originale de Benoît Benichou, elle promet un véritable voyage musical, des grandes productions françaises aux chefs-d’œuvre américains. .
Salle Yves Duclos Chemin de Pascalet Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 94 30 16
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English :
From Paris to Broadway
L’événement Festival Lyrique Les plus Grands Succès de la Comédie Musicale 2026 Casseneuil a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée du Lot et Garonne
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