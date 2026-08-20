Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary, Boutique Famille Mary Orléans, Orléans
vendredi 2 octobre 2026 · Boutique Famille Mary Orléans · Orléans
Informations pratiques
Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary 2 – 10 octobre Boutique Famille Mary Orléans Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00
Venez découvrir les produits de la ruche dans les boutiques Famille Mary à l’occasion de l’Api’Week, la semaine dédiée aux métiers et aux produits apicoles : miel, gelée royale, pollen et propolis…
Fondée en 1921 en Anjou, Famille Mary est une entreprise familiale française passionnée et engagée. Forte de son savoir-faire apicole, elle œuvre pour le bien-être de tous, tout en protégeant les abeilles et en accompagnant les apiculteurs français.
Boutique Famille Mary Orléans 7 rue Bannier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Découverte des produits de la ruche
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