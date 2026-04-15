Découvrez les savoir-faire bretons à la Biscuiterie de Concarneau dans le Finistère !, Biscuiterie de Concarneau, Concarneau

Découvrez les savoir-faire bretons à la Biscuiterie de Concarneau dans le Finistère ! 5 – 7 juin Biscuiterie de Concarneau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Venez observer le travail de nos pâtissiers, ils produisent devant vous en proposant chaque jour une spécialité différente. Pour clôturer cette visite, une dégustation est offerte, il est également possible de goûter aux produits de notre cave typiquement bretonne.

Biscuiterie de Concarneau 207 rue de Tregunc 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne

La Biscuiterie de Concarneau propose un large éventail de biscuits : la galette, le palet, la madeleine, le caramel au beurre salé ou encore le fameux Crakou, notre spécialité craquante au caramel

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