Découvrez les secrets du cinéma Chantecler d’Aumale Aumale
samedi 10 octobre 2026 · Aumale
Informations pratiques
Aumale
Découvrez les secrets du cinéma Chantecler d’Aumale
26 boulevard des fontaines Aumale Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Venez découvrir les coulisses d’un cinéma municipal à l’occasion de la journée nationale du commerce de proximité.
Ne manquez pas cette occasion !
Réservation obligatoire à l’accueil du cinéma à partir du 16 septembre
Infos 02 35 17 42 62 .
26 boulevard des fontaines Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 17 42 62
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English : Découvrez les secrets du cinéma Chantecler d’Aumale
L’événement Découvrez les secrets du cinéma Chantecler d’Aumale Aumale a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Aumale Blangy
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