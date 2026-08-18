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Découvrez les secrets du cinéma Chantecler d’Aumale Aumale

samedi 10 octobre 2026 · Aumale

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
26 boulevard des fontaines
Ville
76390 Aumale
Département
Seine-Maritime
Tarif

Aumale

Découvrez les secrets du cinéma Chantecler d’Aumale

26 boulevard des fontaines Aumale Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Venez découvrir les coulisses d’un cinéma municipal à l’occasion de la journée nationale du commerce de proximité.
Ne manquez pas cette occasion !
Réservation obligatoire à l’accueil du cinéma à partir du 16 septembre
Infos 02 35 17 42 62   .

26 boulevard des fontaines Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 17 42 62 

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English : Découvrez les secrets du cinéma Chantecler d’Aumale

L’événement Découvrez les secrets du cinéma Chantecler d’Aumale Aumale a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Aumale Blangy

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