Informations pratiques

Aumale

Découvrez les secrets du cinéma Chantecler d’Aumale

26 boulevard des fontaines Aumale Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez découvrir les coulisses d’un cinéma municipal à l’occasion de la journée nationale du commerce de proximité.

Ne manquez pas cette occasion !

Réservation obligatoire à l’accueil du cinéma à partir du 16 septembre

Infos 02 35 17 42 62 .

26 boulevard des fontaines Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 17 42 62

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English : Découvrez les secrets du cinéma Chantecler d’Aumale

L’événement Découvrez les secrets du cinéma Chantecler d’Aumale Aumale a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Aumale Blangy