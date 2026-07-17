Découvrez l’évolution du patrimoine religieux d’un village médiéval, Église Saint-Étienne, Viols-le-Fort

Informations pratiques

Découvrez l’évolution du patrimoine religieux d’un village médiéval Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Étienne Hérault

Gratuit. Sans réservation. Le point de rendez-vous pour la visite commentée de l’église est situé devant la grande porte (ouest) côté route départementale 32. L’accès pour les P.M.R se fait uniquement par la porte sud, à l’intérieur des remparts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’association Sauvegarde de Saint-Étienne vous propose une visite commentée de l’église et de ses vestiges médiévaux.

Pour la sixième année consécutive, deux créneaux sont proposés pour découvrir gratuitement ce patrimoine au cours d’une visite guidée d’environ 30 minutes, accessible aux petits comme aux grands.

Cette découverte peut être complétée par la visite du nouveau musée du Père-Soulas, une visite commentée des remparts médiévaux ou encore la découverte des sites préhistoriques locaux.

Église Saint-Étienne Bourg, 34380 Viols-le-Fort Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie Agrandie en 1875 sur des bases médiévales (église romane primitive), l’église Saint-Étienne de Viols-le-Fort a été entièrement rénovée depuis les années 1990 par les bénévoles de l’association Sauvegarde de Saint-Étienne (qui en assure l’entretien). Parking à 50 m. Accès aux PMR.

L’association Sauvegarde de Saint-Étienne vous propose une visite commentée de l’église et de ses vestiges médiévaux.

© Pierre Durand