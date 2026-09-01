Balade Vins & Astro Domaine de Roussières Viols-le-Fort
mardi 15 septembre 2026 · Viols-le-Fort
Informations pratiques
Viols-le-Fort
Balade Vins & Astro Domaine de Roussières
Domaine départemental de Roussières Viols-le-Fort Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15 21:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Une parenthèse 100% nature et gourmande, axée sur la découverte des vins, du terroir, du patrimoine et des panoramas remarquables
Partez en soirée à la rencontre des paysages de l’arrière-pays et de ce riche terroir raconté par un de nos guide spécialisé en œnologie, à l’occasion de nos balades conviviales en petits groupes. Autour du Domaine départemental de Roussières (Viols-en-laval), nos guides vous emmènent sur les chemins pastoraux traditionnels (drailles, lavognes, murs en pierre sèche…) pour une dégustation de vin et une observation commentée du ciel, à la nuit tombée quand l’obscurité… et la magie s’installent !
Un voyage dans l’espace et le temps pour s’émerveiller des splendeurs naturelles que la science a dévoilées de l’Antiquité à nos jours, et qui se trouve là sous nos yeux, il n’y a qu’à lever la tête.
Vous comprendrez mieux ce que sont les étoiles filantes et d’où elles viennent, pourquoi l’étoile du berger n’est pas une étoile, comment estimer à l’œil nu l’âge d’une étoile, quelle est la différence entre une étoile et une
planète, ce qu’est une exoplanète… et bien plus encore !
Toutes nos balades vous font découvrir 4 vins différents et les appellations dominantes du site visité AOP Pic Saint Loup, AOP Terrasses du Larzac, AOP Languedoc, AOP Grés de Montpellier et IGP Saint Guilhem-le-Désert, IGP Pays d’Oc.
Complétez cette parenthèse gourmande avec des assortiments du terroir sous forme de box à emporter au départ dans votre sac à dos.
Box proposée par notre restaurateur partenaire In Vina Terra
Lecture de paysage et clins d’œil naturalistes vous permettront de mieux comprendre l’environnement traversé et la biodiversité locale.
Guide Vigno’vins et rando & Compagnie
Départ Viols-en-laval parking du Domaine de Roussières
Distance 4,5km
Dénivelé + 70m
Difficulté facile
Profil Départ du Domaine départemental de Roussières, sur des pistes, drailles et sentiers cheminant entre garrigues ombragés et prairies dégagées.
Dégustation et observation du ciel en seconde partie de parcours. Très peu de dénivelé, sentier assez rocailleux par endroits. .
Domaine départemental de Roussières Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28 animations@tourisme-picsaintloup.com
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English :
A 100% nature and gourmet break, focused on the discovery of wines, terroir, heritage and remarkable panoramas
L’événement Balade Vins & Astro Domaine de Roussières Viols-le-Fort a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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