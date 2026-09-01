Visite patrimoine du village médiéval Viols-le-Fort
samedi 19 septembre 2026 · Viols-le-Fort
Informations pratiques
Viols-le-Fort
Visite patrimoine du village médiéval
Bourg Viols-le-Fort Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association Sauvegarde de Saint-Étienne vous propose une visite commentée de l’église et de ses vestiges médiévaux.
Pour la sixième année consécutive, deux créneaux sont proposés pour découvrir gratuitement ce patrimoine au cours d’une visite guidée d’environ 30 minutes, accessible aux petits comme aux grands.
Cette découverte peut être complétée par la visite du nouveau musée du Père-Soulas, une visite commentée des remparts médiévaux ou encore la découverte des sites préhistoriques locaux. .
Bourg Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association Sauvegarde de Saint-Étienne offers you a guided tour of the church and its medieval remnants.
L’événement Visite patrimoine du village médiéval Viols-le-Fort a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
À voir aussi à Viols-le-Fort (Hérault)
- Balade Vins & Astro Domaine de Roussières Viols-le-Fort 15 septembre 2026
- Visite guidée du Fort du XVème siècle, Tour-porte du Fanabregol, Viols-le-Fort 19 septembre 2026
- Exposition au musée du Père Soulas, Église Saint-Étienne, Viols-le-Fort 19 septembre 2026
- Découvrez l’évolution du patrimoine religieux d’un village médiéval, Église Saint-Étienne, Viols-le-Fort 19 septembre 2026
- Visite guidée du chemin de ronde couvert du Fort, L’Echauguette (ancien presbytère), Viols-le-Fort 19 septembre 2026