Informations pratiques

Viols-le-Fort

Visite patrimoine du village médiéval

Bourg Viols-le-Fort Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association Sauvegarde de Saint-Étienne vous propose une visite commentée de l’église et de ses vestiges médiévaux.

Pour la sixième année consécutive, deux créneaux sont proposés pour découvrir gratuitement ce patrimoine au cours d’une visite guidée d’environ 30 minutes, accessible aux petits comme aux grands.

Cette découverte peut être complétée par la visite du nouveau musée du Père-Soulas, une visite commentée des remparts médiévaux ou encore la découverte des sites préhistoriques locaux. .

Bourg Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie

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English :

The association Sauvegarde de Saint-Étienne offers you a guided tour of the church and its medieval remnants.

L’événement Visite patrimoine du village médiéval Viols-le-Fort a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup