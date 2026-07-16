Exposition au musée du Père Soulas, Église Saint-Étienne, Viols-le-Fort

Informations pratiques

Exposition au musée du Père Soulas Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Étienne Hérault

Gratuit. Limité à 10 personnes simultanément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Inauguré le 28 février 2026 en présence de Mgr Norbert Turini, archevêque de Montpellier, et de sœur Bénédicte Bourdet, supérieure générale des Sœurs de l’Alliance, cet espace présente près de 80 objets ayant appartenu au père André Soulas, né en 1808 à Viols-le-Fort et mort en 1857 à Montpellier.

Une avenue de Montpellier porte aujourd’hui son nom. Une plaque commémorative évoquant une pêche miraculeuse est également installée dans l’église de Palavas-les-Flots.

Église Saint-Étienne Bourg, 34380 Viols-le-Fort Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie Agrandie en 1875 sur des bases médiévales (église romane primitive), l’église Saint-Étienne de Viols-le-Fort a été entièrement rénovée depuis les années 1990 par les bénévoles de l’association Sauvegarde de Saint-Étienne (qui en assure l’entretien). Parking à 50 m. Accès aux PMR.

Inauguré le 28 février 2026 en présence de Mgr Norbert TURINI, archevêque de Montpellier, de Sœur Bénédicte BOURDET, Supérieure générale des Sœurs de l’Alliance, cet espace présente près de 80 objets…

Pierre Durand©