Découvrez Pontenx-Les-Forges en Tchanquaroue Pontenx-les-Forges
Découvrez Pontenx-Les-Forges en Tchanquaroue Pontenx-les-Forges lundi 10 août 2026.
Pontenx-les-Forges
Découvrez Pontenx-Les-Forges en Tchanquaroue
Pontenx-les-Forges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
En balades accompagnées et commentées, venez découvrir et rouler sur les sentiers et pistes de nos magnifiques paysages landais en Tchanquaroue (Trottinette électrique Fat Bike). 6Personnes maximum.
14 ans minimum.
Tarif 30€/1h30
Réservation obligatoire au 06 23 56 16 88
Point de RDV à définir selon parcours. .
Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 56 16 88 charavoile40@gmail.com
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English : Découvrez Pontenx-Les-Forges en Tchanquaroue
L’événement Découvrez Pontenx-Les-Forges en Tchanquaroue Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mimizan
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