Découvrez un authentique château médiéval au cœur du village, Château de Creissan, Creissan

Informations pratiques

Découvrez un authentique château médiéval au cœur du village 19 et 20 septembre Château de Creissan Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visites libres du château médiéval de Creissan

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui vous invite à découvrir l’histoire et la construction du château médiéval à travers des visites libres.

Un voyage au cœur du patrimoine historique de la commune.

Informations:

Association Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui

Mail: val.v34@free.fr

Téléphone: 07 68 36 53 20

Château de Creissan Rue du Château, 34370 Creissan Creissan 34370 Hérault Occitanie [{« link »: « mailto:val.v34@free.fr »}] Dominant le cœur du village, le château médiéval de Creissan est un édifice dont les origines remontent au Xe siècle. Reconstruit et développé à partir du XIIIe siècle, après la croisade contre les Cathares, il est progressivement renforcé par une enceinte fortifiée dotée d’éléments défensifs tels que créneaux, hourds, échauguettes et tour-porte.

Au fil des siècles, le château subit plusieurs destructions, notamment lors des révoltes des Tuchins à la fin du XIVe siècle, puis pendant les guerres de Religion. Au XVe siècle, il est remanié et adapté à un usage agricole, avant d’être vendu comme bien national après la Révolution française de 1789. Il demeure ensuite une exploitation agricole pendant de nombreuses années.

Acquis par la commune en 1995, le château fait l’objet, depuis 2008, d’un important programme de sauvegarde et de restauration mené avec le concours de l’association « Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui ».

Visites libres du château médiéval de Creissan

© Melkan Bassil