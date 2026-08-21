Visite libre de l’église romane de Creissan, Église Saint-Martin, Creissan

Informations pratiques

Visite libre de l’église romane de Creissan 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de l’ouverture exceptionnelle de cette église romane du XIIe siècle. Vous pourrez y découvrir un remarquable ensemble de statues du XVIIIe siècle, inscrites au titre des Monuments historiques, inventoriées et restaurées dans le cadre du Plan-Objet Sud-Hérault. Une belle occasion d’admirer ce patrimoine religieux et les œuvres qu’il abrite.

Église Saint-Martin Boulevard Pasteur, 34370 Creissan Creissan 34370 Hérault Occitanie 04 67 93 75 41 http://www.creissan.fr Construite au XIIe siècle, cette église paroissiale se compose d’une nef unique voûtée en plein cintre et d’une abside en cul-de-four. Une croix grecque hospitalière, gravée sur l’un des piliers, témoigne de la fonction de refuge qu’a autrefois remplie ce lieu.

Jusqu’en 1998, le chœur abritait un retable en bois sculpté réalisé par Jacques Thomas en 1685. Son démontage a permis d’engager la restauration du chœur, mettant en valeur l’architecture romane de l’édifice.

Pour les Journées européennes du patrimoine, ouverture exceptionnelle de cette église romane datée du XIIe siècle abritant notamment de remarquables statues du XVIIIe siècle inventories et restaurées…

© Melkan Bassil