Découvrez un édifice surprenant intégré à la ligne Maginot, Maison forte – Ligne Maginot, Roussy-le-Bourg

Informations pratiques

Découvrez un édifice surprenant intégré à la ligne Maginot 19 et 20 septembre Maison forte – Ligne Maginot Moselle

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la Maison Forte, un édifice surprenant intégré à la ligne Maginot en visite libre.

Maison forte – Ligne Maginot 20 rue Neuve, 57330 Roussy-le-Village Roussy-le-Bourg 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr https://www.facebook.com/TourismeCCCE La maison forte de la Ligne Maginot est étonnant bâtiment militaire, construit en 1934, l’un des derniers exemplaires en Moselle. Édifice d’alerte intégré à la Ligne Maginot, ce blockhaus était occupé par des gardes frontaliers afin de ralentir toute intrusion et de permettre la mise en œuvre du système de défense. Plongez au cœur de l’histoire dans ce lieu hors du temps, entièrement restauré et remis en valeur.

Découvrez la Maison Forte, un édifice surprenant intégré à la ligne Maginot en visite libre.

@OT-CCCE