Ouverture d’une chapelle rurale, Chapelle Sainte-Croix, Roussy-le-Bourg

Informations pratiques

Ouverture d’une chapelle rurale 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Croix Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La chapelle Sainte-Croix ouvre exceptionnellement ses portes ! Profitez d’une visite guidée de l’édifice, qui se poursuit dans les ruelles du village jusqu’à la place du château : découvrez le petit patrimoine !

Chapelle Sainte-Croix 3 Rue de la Chapelle, 57330 Roussy-le-Village Roussy-le-Bourg 57330 Moselle Grand Est https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://www.facebook.com/TourismeCCCE La chapelle du XVIᵉ siècle est un bel exemple d’architecture rurale, avec son clocher-mur qui permet d’apercevoir la cloche. À l’intérieur, vous pourrez admirer deux fenêtres en forme d’œil-de-bœuf. Vous y trouverez également une statuette de saint Louis et une autre de sainte Appoline, datant probablement du XVIᵉ ou XVIIᵉ siècle.

La chapelle Sainte-Croix ouvre exceptionnellement ses portes ! Profitez d’une visite guidée de l’édifice, qui se poursuit dans les ruelles du village jusqu’à la place du château : découvrez le petit…

© CCCE