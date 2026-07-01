Découvrez une église du XIXe siècle aux décors spirituels et modernes, Chapelle du lycée Marie de Champagne, Saint-André-les-Vergers

Informations pratiques

Découvrez une église du XIXe siècle aux décors spirituels et modernes 19 et 20 septembre Chapelle du lycée Marie de Champagne Aube

Limitées à 16 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Découvrez la dernière trace de l’ancien Petit Séminaire de Troyes : une chapelle néogothique aux vitraux colorés de Vincent Larcher, peintures religieuses d’Auguste Perrodin et fresques modernes de Dom Angelico Surchamp, moine fondateur des éditions Zodiaques.

Une visite guidée révèle ce lieu méconnu aux riches inspirations spirituelles.

Chapelle du lycée Marie de Champagne 13 Rue de la Reine Blanche, 10000 Troyes Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est 06 16 09 23 62 [{« type »: « email », « value »: « marthehlinger@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 16 09 23 62 »}] La chapelle de l’ancien Petit Séminaire construite en 1846 fait aujourd’hui partie du lycée Marie de Champagne. Acheté par la ville de Troyes en 1906, le Petit Séminaire est en grande partie détruit et seule la chapelle est conservée. Elle est le seul vestige de la présence du Petit Séminaire dans l’agglomération troyenne.

Entrez dans la dernière trace de l’ancien Petit Séminaire de Troyes : une chapelle néogothique aux vitraux colorés de Vincent Larcher, peintures religieuses d’Auguste Perrodin et fresques modernes de…

© Lycée Marie de Champagne