Un bibliothécaire (presque) parfait, Bibliothèque Georges Royer, Saint-André-les-Vergers

Un bibliothécaire (presque) parfait Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Bibliothèque Georges Royer Aube

Tout public (à partir de 8 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez affronter le jeu de piste de la bibliothèque et (peut-être) obtenir votre diplôme de bibliothécaire (dans le cadre des Journées du patrimoine).

Bibliothèque Georges Royer 1 square Lucien Leclaire 10120 Saint-André-lès-Vergers Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-saint-andre-les-vergers.fr/2023/07/13/bibliotheque/ »}]

Venez affronter le jeu de piste de la bibliothèque et (peut-être) obtenir votre diplôme de bibliothécaire (dans le cadre des Journées du patrimoine).

©SaintAndreLesVergers