Découvrez les maraîchers de Saint-André et leurs corporations, Église Saint-André, Saint-André-les-Vergers

Informations pratiques

Découvrez les maraîchers de Saint-André et leurs corporations Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-André Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire des maraîchers de Saint-André, de leurs corporations et de leur place dans le village. Découvrez également les bâtons des maraîchers, symbole d’un riche patrimoine local.

Église Saint-André Avenue du Maréchal Leclerc, 10120 Saint-André-les-Vergers Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est 03 52 79 10 94 L’église est construite au début du XVIe siècle, d’est en ouest, et est consacrée en 1547. Elle est dotée d’un portail sud de style flamboyant daté de 1545, d’une façade et d’un portail ouest de style Renaissance datés de 1549. Elle est riche d’un important mobilier du XVIe siècle, dont des œuvres sculptées dues au Maître de Chaource.

Partez à la découverte de l’histoire des maraîchers de Saint-André, de leurs corporations et de leur place dans le village. Découvrez également les bâtons des maraîchers, symbole d’un riche local.…

© Georges Lanoux