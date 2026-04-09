Saint-André-les-Vergers

Nuits de Champagne / Smartville

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 18:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Un atelier chanson pour enfant est proposé et s’adresse aux familles qui réserveront des places pour assister au spectacle. Cet atelier chanson, limité à 30 participants, se déroulera le même jour au sein de l’Espace Gérard Philipe entre 10h et 12h30. Une restitution de l’atelier aura lieu à l’ouverture du spectacle à 18h30.



>> Modalités d’inscription à venir.



SMARTVILLE

Plongez dans l’univers ludique, loufoque et poétique de Smartville, une fable drôle, trépidante et engagée, adaptée de l’album éponyme illustré par Ronan Badel.



Rose vit avec ses parents à Smartville, une cité aseptisée et hyper digitalisée où tous les habitants portent des globphones qui les enferment dans une réalité virtuelle. Un matin, par un concours de circonstances, Rose se retrouve dans le jardin de Babagaïa, le dernier espace vert de la ville. Elle y rencontre des personnages farfelus et terriblement attachants. Pour sauver le jardin de la destruction, ensemble, ils imaginent une opération commando, afin d’amener les Smartvilliens à ouvrir les yeux, à retrouver le bonheur d’être ensemble et à renouer avec la nature.

Smartville c’est un concert, du théâtre, de la poésie et beaucoup de folie. Un divertissement pour petits et grands, mettant punchlines, vannes et refrains imparables au service de thèmes profonds à aborder en famille.

Modalités d’inscription à venir pour l’atelier chantant .

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est

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L’événement Nuits de Champagne / Smartville Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne