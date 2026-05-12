Vendenesse-lès-Charolles

Découvrez votre future balade touristique en explorant les archives d’une famille de Charolles !

25, place Claude Marie Ducerf Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:30:00

fin : 2026-05-28 17:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Partez à la découverte de balades touristiques à effectuer dans le Charolais, en Bourgogne et ailleurs, en remontant l’histoire d’une famille de Charolles. Lors d’un atelier ouvert à tous les curieux, identifiez, à travers des archives, le savoir-faire partagé par plusieurs générations !

Si vous êtes amateur d’histoire, de patrimoine et que vous appréciez explorer les richesses touristiques de la Bourgogne et des autres régions de France, venez partager un après-midi avec un petit groupe de 6 personnes. Je vous guiderai à travers les archives pour reconstituer la généalogie de ces femmes et de ces hommes qui ont transmis leur savoir-faire et qui ont contribué à la richesse patrimoniale des lieux où ils ont habité. Cette parenthèse culturelle se veut conviviale et accessible à tout public. Pour une expérience interactive, le mieux est de venir avec votre ordinateur ou votre tablette pour effectuer les recherches. Si vous n’êtes pas très à l’aise avec l’informatique, je peux vous prêter une version papier des documents. Vous avez la possibilité de consommer sur place au café épicerie fine de l’aire de loisirs l’Enclos des MadaMEUHsieur. .

25, place Claude Marie Ducerf Vendenesse-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 23 22 95 contact@lapausegenealogique.fr

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L’événement Découvrez votre future balade touristique en explorant les archives d’une famille de Charolles ! Vendenesse-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-05-20 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III