Découvrir Canva, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Découvrir Canva Jeudi 23 avril, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T15:30:00+02:00

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Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

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