Découvrir Colmar en grande roue Colmar
lundi 23 novembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Découvrir Colmar en grande roue
2 rue de la Montagne Verte Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-23 11:00:00
fin : 2026-12-31 17:00:00
Date(s) :
2026-11-23 2026-12-31
Cette année, les visiteurs pourront prendre un peu de hauteur et admirer, la ville et son ambiance de fête mais aussi la richesse du paysage jusqu’aux montagnes vosgiennes depuis une grande roue. .
2 rue de la Montagne Verte Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 06 93 info@fortwenger.fr
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English :
L’événement Découvrir Colmar en grande roue Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar
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