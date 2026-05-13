Découvrir la pointe d’Agon au rythme des marées Route de la Pointe Agon-Coutainville
Découvrir la pointe d’Agon au rythme des marées Route de la Pointe Agon-Coutainville mardi 18 août 2026.
Agon-Coutainville
Découvrir la pointe d’Agon au rythme des marées
Route de la Pointe Premier parking Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 16:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Visite guidée nature. Au loin un château, un phare et une ferme. Comment retrouver l’histoire du littoral à travers le paysage ? Une balade les pieds dans le sable entre mer et moutons. .
Route de la Pointe Premier parking Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Découvrir la pointe d’Agon au rythme des marées
L’événement Découvrir la pointe d’Agon au rythme des marées Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme
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