Découvrir la terre crue : connaissez-vous l’architecture de terre ? Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 14 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Ateliers, visites et démonstrations à l’écomusée de la Bintinais

**Connaissez-vous l’architecture de terre ?**

Typique du pays rennais, elle n’aura plus de secret pour vous après cette journée d’ateliers, visites et démonstrations.

**Au programme :**

* L’association Tiez Breizh propose un stand de démonstration « La terre crue dans la construction ». Torchis, adobe, quenouilles et enduits n’auront plus de secret pour vous !

* La Granjagoul, Maison du Patrimoine oral en Haute-Bretagne, propose « Du galo den la mézon » : atelier de parole sur la maison en gallo, par Guillaume GÉRARD, président de l’association La Granjagoul. Vnez don cantë nous préchër de l’ôtë !

* Atelier « fresque en terre » par Atelier KaroKassé

* Visites « Construire en bauge dans le bassin rennais » par Philippe Bardel, conservateur de l’écomusée de la Bintinais

* Visites flash « L’architecture de la Bintinais »

* Exposition « Construire et rénover bas-carbone » du service Aménagement urbain et habitat de Rennes Métropole. Découvrez, à travers des initiatives innovantes, les méthodes de construction qui réduisent la consommation de matières premières et d’énergies fossiles, et limite la pollution et les déchets

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00.000+02:00

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https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/architecture-de-terre/

Ecomusée de la Bintinais 17 Rue du Hil, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche, France Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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