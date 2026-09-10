Découvrir le chantier d’éco-restauration du manoir du Petit Béru, Manoir du Petit Béru, Vallon-sur-Gée

Informations pratiques

Découvrir le chantier d’éco-restauration du manoir du Petit Béru 19 et 20 septembre Manoir du Petit Béru Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine 2026 : le manoir du Petit Béru ouvre ses portes !

Un rendez-vous unique pour découvrir le chantier d’éco-restauration de ce manoir médiéval classé.

Activités proposées : atelier de charpenterie animé par les artisans (samedi uniquement), visites guidées, découverte du chantier, laissez votre nom dans l’histoire sur la nouvelle charpente ou sur l’une des ardoises du chantier.

Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, 13h–17h.

Le Petit Béru (Berru sur Google Maps), 72540 Vallon-sur-Gée

Pour en savoir plus : https://www.lepetitberu.fr/visiter

2026 heritage days: the manoir du Petit Béru opens its doors!

A unique opportunity to discover the eco-restoration of this listed medieval manor.

On the program: carpentry workshop with local craftsmen (Saturday only), guided tours (in french or english), an inside look at the restoration work, and the chance to leave your mark on history by signing the new timber roof trusses or a slate tile.

Saturday, September 19 & Sunday, September 20 — 12:00 PM to 5:00 PM

Le Petit Béru (listed as « Berru » on Google Maps), 72540 Vallon-sur-Gée

More info: https://www.lepetitberu.fr/visiter

Manoir du Petit Béru Le Petit Béru, 72540 Vallon sur Gée Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire http://www.lepetitberu.fr [{« link »: « https://www.lepetitberu.fr/visiter »}] Le manoir du Petit Béru est un monument Historique du XVe siècle au cœur de la Sarthe, en pleine restauration. Édifié en 1490, il a traversé les siècles sans transformation majeure, un témoin rare et intact de l’architecture de transition entre Moyen Âge et Renaissance.

Depuis 2018, notre famille poursuit avec passion l’œuvre de sauvegarde engagée depuis près de soixante ans. Toiture, maçonneries, tourelles disparues… pas à pas nous redonnons au manoir sa silhouette d’origine, en conjuguant savoir-faire traditionnel et techniques respectueuses de l’environnement.

Notre ambition est simple : préserver l’authenticité de ce lieu chargé d’histoire tout en lui offrant un avenir durable, pour le transmettre intact aux générations futures. Le manoir est ponctuellement ouvert aux visites : journées européennes du patrimoine, partenariat avec l’office du tourisme de Sablé, point de passage de la randonnée des « vieilles demeures »…

Journées européennes du patrimoine 2026 : Le manoir du Petit Béru ouvre ses portes !

©LePetitBéru