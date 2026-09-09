Découvrir l’église de Saint-Martin d’Heux, Église de Heux, Larroque-sur-l’Osse

Informations pratiques

Découvrir l’église de Saint-Martin d’Heux 19 et 20 septembre Église de Heux Gers

Les dons volontaires pour la restauration des tableaux et des murs peints sont appréciés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’église du XIIIᵉ siècle et laissez-vous surprendre par ses murs et son plafond peints par des religieuses il y a près de cent ans. Vous pourrez également admirer sa chaire récemment restaurée.

Cet édifice paisible, entouré de coteaux plantés de vignes, offre de beaux points de vue vers le nord et le sud. Prenez le temps d’apprécier l’atmosphère du lieu, son architecture, son clocher-mur et les éléments anciens qui témoignent de son histoire profondément ancrée dans le patrimoine local.

Une halte idéale pour les amateurs d’histoire et de patrimoine.

Un événement particulier aura lieu le dimanche 20 septembre : la fête annuelle de l’église de Heux. Retrouvez toutes les informations sur la fiche dédiée.

Église de Heux Voie communale de Heux, 32100 Larroque-sur-l’Osse, France Larroque-sur-l’Osse 32100 Gers Occitanie Édifice de type rural, avec emban donnant accès à l’église et au clocher-mur tronqué. A l’est, l’église est rattachée au presbytère.

Le plaisir de visiter l’église du XIIIe siecle et s’émerveiller des murs et plafond peints par des religieuses il y a cent ans. Observez sa chaire nouvellement restaurée.

©Les Amis de l’église de Heux