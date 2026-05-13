Découvrir les couches lavables En visio, via Teams Rennes
Découvrir les couches lavables En visio, via Teams Rennes mardi 22 septembre 2026.
Découvrir les couches lavables En visio, via Teams Rennes Mardi 22 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine
Pour en appréhender les avantages économiques et écologiques, les différents modèles et l’organisation au quotidien. Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.
Possibilité de prêt d’un kit pour 1 mois lors d’un rendez-vous pris à l’issu de l’atelier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-22T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-22T22:30:00.000+02:00
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http://bit.ly/rennes_zerodechet
En visio, via Teams Rennes Rennes Ille-et-Vilaine
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