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Découvrir les couches lavables En visio, via Teams Rennes

Découvrir les couches lavables En visio, via Teams Rennes

Découvrir les couches lavables En visio, via Teams Rennes mardi 22 septembre 2026.

Lieu : En visio, via Teams

Adresse : Rennes

Ville : Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 22 septembre 2026

Fin : mardi 22 septembre 2026

Découvrir les couches lavables En visio, via Teams Rennes Mardi 22 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Pour en appréhender les avantages économiques et écologiques, les différents modèles et l’organisation au quotidien. Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

Possibilité de prêt d’un kit pour 1 mois lors d’un rendez-vous pris à l’issu de l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-22T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-22T22:30:00.000+02:00

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 http://bit.ly/rennes_zerodechet

En visio, via Teams Rennes Rennes Ille-et-Vilaine


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