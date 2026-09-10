Découvrir l’histoire de la Fondation La Teppe, Fondation La Teppe, Tain-l’Hermitage

Informations pratiques

Découvrir l’histoire de la Fondation La Teppe Samedi 19 septembre, 14h00 Fondation La Teppe Drôme

160 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

« À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation La Teppe — qui célèbre ses 170 ans d’histoire — invite le public à découvrir ses lieux emblématiques à travers un parcours riche et varié. Discours, conférence, promenade commentée, exposition, diffusion sonore et exploration libre des espaces permettent à chacun de parcourir La Teppe, d’en comprendre l’histoire, d’en apprécier le patrimoine végétal et architectural. »

Programme :

14h00 : Discours d’ouverture devant le théâtre.

14h30 : Conférence « Tain terre et culture » au théâtre.

15h45 : Promenade commentée : Les lieux d’Histoire, les arbres remarquables, la Bouterne, le théâtre, le grand platane et le clocher de l’église.

17h00 : Diffusion d’un podcast, cartographie sonore de la Teppe réalisé par des patients/résidents et la Comédie de Valence, à la Ruche.

Exposition photos de Jean Eynard et témoignage de Jacques Brun au théâtre de la Teppe.

Parcours libre pour retrouver huit courts épisodes dans différents espaces de La Teppe, à charger sur un QR code.

Fondation La Teppe 25 avenue de la Bouterne 26600 Tain l’Hermitage Tain-l’Hermitage 26600 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475075959 https://www.teppe-170-ans.org/ [{« type »: « email », « value »: « evenementiels@teppe.org »}] Depuis 170 ans, des personnes atteintes d’épilepsie viennent à Tain l’Hermitage pour recevoir des soins spécialisés au sein des établissements de la Teppe.

Au fil du temps, les activités se sont diversifiées, pour toujours répondre au mieux aux besoins de la population. Aujourd’hui, la Teppe porte un établissement sanitaire, le centre de lutte contre l’épilepsie, une clinique dédiée à la santé mentale des femmes, des établissements médico-sociaux et deux maisons de retraite. La Teppe se veut un lieu de soin performant, un lieu de vie adapté, pour les personnes accueillies.

Au coeur de notre mission se trouve aussi la recherche clinique, avec des projets d’amélioration de la qualité de vie mais aussi des actions concrètes d’ouverture sur la Cité : des activités sportives, de préservation de la

biodiversité et des initiatives culturelles qui enrichissent le quotidien des patients et personnes accompagnées.

La Teppe : une histoire et un avenir, des établissements en mouvement, à même d’adapter les pratiques aux besoins des personnes accompagnées, cela reposant en premier lieu sur la compétence et l’implication des professionnels présents au quotidien. Parking du Théâtre – parking « P2 »

« À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation La Teppe — qui célèbre ses 170 ans d’histoire — invite le public à découvrir ses lieux emblématiques à travers un parcours riche et…

©Fondation la Teppe