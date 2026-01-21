DECOUVRONS LA PIE GRIECHE ECORCHEUR ET AUTRES ESTIVANTS La Censeraie La Chapelle-au-Riboul

DECOUVRONS LA PIE GRIECHE ECORCHEUR ET AUTRES ESTIVANTS

La Censeraie Ferme de la Censeraie La Chapelle-au-Riboul Mayenne

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

2026-06-06

Balade dans le bocage de la ferme pour y observer la Pie Grièche écorcheur et d’autres oiseaux estivants comme le Coucou gris, la Tourterelle des bois…

Prévoir une tenue adaptée (herbes hautes) et des chaussures de marche.

Gratuit sur inscription | RDV Ferme de la Censeraie | La-Chapelle-au-Riboul .

La Censeraie Ferme de la Censeraie La Chapelle-au-Riboul 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 56 78 99

Stroll through the farm’s bocage to observe the Red-backed Shrike and other summer birds such as the Grey Cuckoo and Turtle Dove…

