PIED DE BICHE CIE BRUMES La Chapelle-au-Riboul

PIED DE BICHE CIE BRUMES

Place de l’Église La Chapelle-au-Riboul Mayenne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

BRUMES aura passé deux années à arpenter le territoire. Avec leurs outils de collectages et de rencontres, ici, elles ont démarré de nouveaux récits.

Cette soirée sera l’occasion de partager le lancement de deux créations à venir avec une exposition de l’atelier textile L’aiguillée et l’avant-première de Silence Volcan. Spectacle radio-scénique écrit à partir du territoire, Silence Volcan remontera le fil d’une colère sourde qui prend racine dans un moment méconnu de l’histoire de l’agriculture, celui du REMEMBREMENT, cherchant à saisir son impact, toujours actuel, sur le paysage, les gestes, les liens à la terre et à l’autre.

Distribution Mathilde Monjanel, Louise Hochet, Annie Langlois, Céline Challet, Clémence Chaumont, Nicolas Cohu. Distribution en cours.

Balade, repas, expo et spectacle

Tout public dès 12 ans Durée 4h .

Place de l’Église La Chapelle-au-Riboul 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 contact@kiosque-mayenne.org

English :

BRUMES will have spent two years surveying the region. Using the tools of their collections and encounters, they have started new stories here.

