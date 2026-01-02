Découvrons les serpents Betz-le-Château
Découvrons les serpents Betz-le-Château dimanche 10 mai 2026.
Découvrons les serpents
Betz-le-Château Indre-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-10
On apprendra à distinguer les couleuvres des vipères, on découvrira leur mode de vie et l’on partira à la recherche de couleuvres dans leur biotope.
On apprendra à distinguer les couleuvres des vipères, on découvrira leur mode de vie et l’on partira à la recherche de couleuvres dans leur biotope. 2 .
Betz-le-Château 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 21 90 39 betzstioles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We’ll learn to distinguish snakes from vipers, discover their way of life and go in search of snakes in their biotope.
L’événement Découvrons les serpents Betz-le-Château a été mis à jour le 2026-01-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire