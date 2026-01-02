Découvrons les serpents

Betz-le-Château Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

On apprendra à distinguer les couleuvres des vipères, on découvrira leur mode de vie et l’on partira à la recherche de couleuvres dans leur biotope.

Betz-le-Château 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 21 90 39 betzstioles@gmail.com

English :

We’ll learn to distinguish snakes from vipers, discover their way of life and go in search of snakes in their biotope.

