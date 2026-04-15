Dedans/dehors : ce qui nous traverse, Frac Lorraine, Metz

Dedans/dehors : ce qui nous traverse Samedi 23 mai, 16h00 Frac Lorraine Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Le Frac ouvre ses portes pour une exploration nocturne des expositions jusqu’à 23h. À cette occasion, découvrez les créations des élèves de 5e de la classe CHAAP du collège Rabelais de Metz, ayant rencontré l’artiste Hélène Yamba-Guimbi, et celles des élèves de l’école Saint Symphorien de Longeville-lès-Metz, dans le cadre du dispositif national « La classe, l’oeuvre ».

Frac Lorraine 1 bis rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est 03 87 74 20 02 http://www.fraclorraine.org 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz Gratuit, sans réservation

Le Frac ouvre ses portes pour une exploration nocturne des expositions jusqu’à 23h. À cette occasion, découvrez les créations des élèves de 5e de la classe CHAAP du collège Rabelais de Metz, ayant et…

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