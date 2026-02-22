Dédicace d’Aurore Frémont, Le mystère du bois Lamy . Biblioposte d’Ajain Ajain
samedi 21 mars 2026.
Aurore Frémont, qui vit à Moutier-Malcard, présentera au public son roman Le mystère du Bois Lamy . Une intrigue historique, au cœur du patrimoine local et des légendes ancestrales. .
Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr
