Dédicace d’Aurore Frémont, Le mystère du bois Lamy . Biblioposte d’Ajain Ajain

Dédicace d’Aurore Frémont, Le mystère du bois Lamy .

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Aurore Frémont, qui vit à Moutier-Malcard, présentera au public son roman Le mystère du Bois Lamy . Une intrigue historique, au cœur du patrimoine local et des légendes ancestrales. .

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

