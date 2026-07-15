Dédicace de Catherine Cesp- librairie Plumes et Bulles librairie Plumes et bulles Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Dédicace de Catherine Cesp- librairie Plumes et Bulles

librairie Plumes et bulles BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Catherine Cesp, autrice et thérapeute, fera une séance de dédicaces à la librairie Plumes et Bulles à Bagnères de Bigorre samedi 10 juillet entre 10h et 13h.

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librairie Plumes et bulles BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie catherinechalew@gmail.com

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English :

Catherine Cesp, author and therapist, will hold a book signing at the Plumes et Bulles bookstore in Bagnères-de-Bigorre on Saturday, July 10, from 10 a.m. to 1 p.m.

L’événement Dédicace de Catherine Cesp- librairie Plumes et Bulles Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65