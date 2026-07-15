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Dédicace de Catherine Cesp- librairie Plumes et Bulles librairie Plumes et bulles Bagnères-de-Bigorre

samedi 18 juillet 2026 · librairie Plumes et bulles · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
librairie Plumes et bulles
Adresse
BAGNERES-DE-BIGORRE
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Bagnères-de-Bigorre

Dédicace de Catherine Cesp- librairie Plumes et Bulles

librairie Plumes et bulles BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Catherine Cesp, autrice et thérapeute, fera une séance de dédicaces à la librairie Plumes et Bulles à Bagnères de Bigorre samedi 10 juillet entre 10h et 13h.
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librairie Plumes et bulles BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie   catherinechalew@gmail.com

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English :

Catherine Cesp, author and therapist, will hold a book signing at the Plumes et Bulles bookstore in Bagnères-de-Bigorre on Saturday, July 10, from 10 a.m. to 1 p.m.

L’événement Dédicace de Catherine Cesp- librairie Plumes et Bulles Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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