Dédicace de David Foenkinos, Librairie Mollat, Bordeaux

Dédicace de David Foenkinos Jeudi 23 avril, 12h30 Librairie Mollat Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T12:30:00+02:00 – 2026-04-23T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T12:30:00+02:00 – 2026-04-23T15:00:00+02:00

Attention, dédicace limitée sur tickets distribués au moment de l’événement.

Rendez-vous dès 12h30 à la Librairie Mollat.

Retrouvez le livre : https://urls.fr/c020io

« Gustave Bonsoir n’a qu’une idée en tête, faire rire tout le monde. En grandissant, il suit des cours de théâtre, puis il s’oriente vers le cinéma, sans grand succès. Quand l’artiste Marco Komeda imagine une exposition temporaire dédiée à la tristesse à Paris, Gustave Bonsoir est embauché. Il est rapidement repéré, au point de devenir le nouvel acteur-phare du cinéma d’auteur. » ©Electre 2026

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urls.fr/c020io »}]

Venez rencontrer David Foenkinos lors d’une dédicace de son livre « Je suis drôle » aux éditions Gallimard.