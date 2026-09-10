AGENDA · Nantes
Dédicace d’Eva Taulois, Musée d’arts de Nantes, Nantes
jeudi 5 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Dédicace d’Eva Taulois Jeudi 5 novembre, 18h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T18:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-05T18:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:00:00+01:00
Dédicace à la librairie-boutique de Paravents, la monographie de l’artiste Eva Taulois, parue chez Tombolo Presses.
Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Eva Taulois dédicace sa monographie
© Musée d’arts de Nantes – photo : C. Clos
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