Dédicace d’Eva Taulois, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Dédicace d’Eva Taulois Jeudi 5 novembre, 18h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T18:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-05T18:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:00:00+01:00

Dédicace à la librairie-boutique de Paravents, la monographie de l’artiste Eva Taulois, parue chez Tombolo Presses.

Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

Eva Taulois dédicace sa monographie

© Musée d’arts de Nantes – photo : C. Clos