Dédicace du livre du propriétaire du château de Mesnil-Voysin à Bouray sur Juine, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine

Dédicace du livre du propriétaire du château de Mesnil-Voysin à Bouray sur Juine 19 et 20 septembre Château du Mesnil Voysin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Choisir son 4×4 pour traverser la vie : ce titre est à la fois une question (Comment choisir son 4×4 ?) et un objectif (Il faut choisir son 4×4). Sinon, comment voyagerons-nous ?

Vous l’avez compris, nous n’allons pas au salon de l’automobile mais au salon de l’autoréflexion. L’auteur, entrepreneur actif, souhaite faire partager son expérience afin d’inviter chacun à trouver ses repères-clés, ses « roues motrices », pour traverser l’existence avec sérénité. Le mythique 4×4 évoque puissamment l’équipage, l’aventure, le défi, le rêve, l’efficacité, la sobriété, le goût de la nature, la nouveauté, la capacité à franchir des obstacles, l’ouverture à l’autre, la connaissance du terrain… des valeurs bien utiles à la découverte de cette terre inconnue : nous-mêmes. Ce 4×4 ne s’achète pas, il se construit en assemblant les pièces que nous dénichons.

Bertrand de Beaugrenier, ingénieur en agriculture, diplômé de l’Essec, est chef d’entreprise dans le domaine de l’immobilier. Aujourd’hui grand-père, il est passionné par le patrimoine et la transmission. Il est notamment propriétaire du plus grand chantier privé inscrit au titre des monuments historiques en France sur lequel travaillent 8 compagnons à temps plein. Il y organise régulièrement des journées de transmission pour les jeunes. Il souhaite faire grandir la jeunesse par ses expériences personnelles, comme lui-même a été marqué par ses grands-parents et son entourage personnel.

Château du Mesnil Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine 91850 Essonne Île-de-France 06 73 66 99 74 Château classé au titre des monuments historiques RER C gare de Lardy ou de Bouray (2 bons kilomètres à pied) ou en voiture depuis la N20 sortie Arpajon puis direction la Ferté Alais, puis Bouray et Lardy.

Dédicace du livre du propriétaire

© B. de Beaugrenier