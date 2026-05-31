Visite du four à pain en fonctionnement au Château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine

Visite du four à pain en fonctionnement au Château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine 19 et 20 septembre Château du Mesnil Voysin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, nous remettons en fonction le four à pain !

Vous pourrez voir la fabrication du pain et des fougasses, et même en acheter.

Dégustation sur place.

Château du Mesnil Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine 91850 Essonne Île-de-France 06 73 66 99 74 Château classé au titre des monuments historiques RER C gare de Lardy ou de Bouray (2 bons kilomètres à pied) ou en voiture depuis la N20 sortie Arpajon puis direction la Ferté Alais, puis Bouray et Lardy.

Remise en fonction du four à pain avec démonstration et dégustation

© F. MARTIN