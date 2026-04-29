Dédicace du livre Écrits d’Anne et Patrick Poirier Musée d’arts de Nantes Nantes
Dédicace du livre Écrits d’Anne et Patrick Poirier Musée d’arts de Nantes Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 19:00 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit dans la limite des places disponibles Tout public
En ouverture de la Nuit européenne des musées, les artistes de l’exposition Odyssée de l’oubli dédicacent leur ouvrage Écrits d’Anne et Patrick Poirier, fraîchement édité par l’École Nationale Supérieur des Beaux-Arts.
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
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