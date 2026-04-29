Dédicace du livre Écrits d’Anne et Patrick Poirier Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit dans la limite des places disponibles Tout public

En ouverture de la Nuit européenne des musées, les artistes de l’exposition Odyssée de l’oubli dédicacent leur ouvrage Écrits d’Anne et Patrick Poirier, fraîchement édité par l’École Nationale Supérieur des Beaux-Arts.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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