Dédicace et showcase Gilles Riberolles Le Dock Saint-Malo
Dédicace et showcase Gilles Riberolles Le Dock Saint-Malo vendredi 24 avril 2026.
Saint-Malo
Dédicace et showcase Gilles Riberolles
Le Dock 41 Quai Duguay-Trouin Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24 19:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Journaliste emblématique du magazine Best et musicien, Gilles Riberolles vient de publier Mémoires d’Outre Rock , un ouvrage consacré à la culture rock et à ses grandes figures.
Entre Iggy Pop, Blondie, Frank Zappa, James Brown, David Bowie, The Rolling Stones, Serge Gainsbourg ou Véronique Sanson…, il capte ce moment où la musique devient insoumission.
À l’occasion de la sortie de ce livre et de son nouvel album All Ways , il fera escale à Saint-Malo pour une rencontre exceptionnelle mêlant littérature et musique live, au cœur de l’univers rock.
18h-19h30 séance de dédicace
21h showcase nouvel album All Ways
Événement inédit il s’agit du 1er showcase de l’artiste dans la région.
Venez le rencontrer et l’écouter ! .
Le Dock 41 Quai Duguay-Trouin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 18 39 47
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English :
L’événement Dédicace et showcase Gilles Riberolles Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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