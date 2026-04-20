Dédicace et showcase Gilles Riberolles Le Dock Saint-Malo

Saint-Malo

Dédicace et showcase Gilles Riberolles

Le Dock 41 Quai Duguay-Trouin Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24 19:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Journaliste emblématique du magazine Best et musicien, Gilles Riberolles vient de publier Mémoires d’Outre Rock , un ouvrage consacré à la culture rock et à ses grandes figures.

Entre Iggy Pop, Blondie, Frank Zappa, James Brown, David Bowie, The Rolling Stones, Serge Gainsbourg ou Véronique Sanson…, il capte ce moment où la musique devient insoumission.

À l’occasion de la sortie de ce livre et de son nouvel album All Ways , il fera escale à Saint-Malo pour une rencontre exceptionnelle mêlant littérature et musique live, au cœur de l’univers rock.

18h-19h30 séance de dédicace

21h showcase nouvel album All Ways

Événement inédit il s’agit du 1er showcase de l’artiste dans la région.

Venez le rencontrer et l’écouter ! .

Le Dock 41 Quai Duguay-Trouin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 18 39 47

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English :

L’événement Dédicace et showcase Gilles Riberolles Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel